Російські льотчики, які брали участь в атаці на українські кораблі в Керченській протоці, загинули у страшній авіакатастрофі

НП сталася 11 грудня минулого року в російському Краснодарському краї, де зазнав аварії бойової ударний вертоліт Мі-28H "Нічний мисливець". В аварії загинули обидва пілоти вертольота.

Як з'ясували волонтери InformNapalm, вертоліт, що розбився, належав 55-го полку ВПС РФ військової частини 35-666. Саме бойові вертольоти цього полку у 2018 році брали участь в атаці на українські кораблі в Керченській протоці.

Загиблими під час аварії вертольота пілотами виявилися заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олексій Склякін і командир ескадрильї Мі-28H Руслан Кушніренко.

Втім, обставини катастрофи виглядають досить підозріло. Так, у російському Міноборони офіційною причиною катастрофи вертольота називають сильний туман. У той же час експерти звертають увагу на те, що Мі-28Н розроблявся для виконання бойових завдань, в тому числі і в складних погодних умовах. У зв'язку з цим версія про аварію через туман виглядає не надто надійною.

Слідство за фактом падіння вертольота триває, і зараз розглядаються дві можливі причини аварії: технічна несправність або помилка пілотів.

У свою чергу, фахівці, з якими поспілкувалися волонтери InformNapalm, не виключають, що падіння вертольота було не випадковістю, а спланованою провокацією, покликаної ліквідувати двох офіцерів, які займали керівні посади. Таким чином, те, що трапилося могло бути зачисткою свідків.

Нагадаємо, в грудні ми писали про те, що в Краснодарському краї Росії розбився вертоліт. Як повідомили в Міноборони РФ аварія сталася після того, як вертоліт вилетів з міста Кореновськ.

"Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 в районі аеродрому Кореновськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби в складних погодних умовах. Політ проходив без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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