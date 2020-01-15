Відома російська пропагандистка Тетяна Лисова, яка працювала заступником головного редактора служби політичної інформації «Інтерфаксу», стала першим заступником головреда «Медузи»

Це призначення викликало хвилю пересудів у соцмережах, оскільки до недавнього часу «Медуза» вважалася одним з найменш отруєних пропагандою видань, передає Politeka з посиланням на ЗМІ.

У Фейсбуці Лисова вибачилася перед колишніми колегами за те, що критика на її адресу б'є і по ним. Однак у своєму зверненні до них вжила фразу, яка показала всю суть російських пропагандистів.

«Пам'ятайте – ми повинні старатися для підписників, а не для публічного схвалення. Поки нам платять, значить, є за що. І нехай цього буде більше», – серед іншого написала вона.

Олексій Навальний не втримався від сарказму в своєму блозі і залишив їдкий пост з приводу слів колишнього топового співробітника «Інтерфаксу».

«В точку. Ідеально сформульоване гасло всієї цієї публіки. «Поки нам платять, значить, є за що». Поки співробітникам РТ платять зарплату, значить є за що. Поки Володимиру Соловйову оплачують утримання вілли на Комо, значить є за що. Вітаю «Медузу» з придбанням.

Коментарі під публікацією відповідні:

«Чотгось так собі уявив, що «Медуза» набирає нових співробітників: Соловйова, Д. Кисельова,... Вона вже на шляху до цього. Краще відразу запросити Шейніна з відром ла*на, щоб вже і запах відповідав», «Кремлеботи топлять за Медузу, тепер я бачив все», «Схоже медуза придбала токсичний актив. Незрозуміло навіщо», «Журналісти, які пишуть на догоду можновладцям, ви потім не питайте в недалекому майбутньому - за що вам все це... значить, є за що!», «Так, так можна дуже далеко зайти. Чи мало кому гроші платять. Торговці зброєю, наркобарони, наймані вбивці і упирі, ті, хто примушують дітей до проституції, - всі вони при грошах. За логікою Лисової: раз їм платять, значить, є за що, і їм нема чого соромитися», «Пропаганда має ціну».

До того, як перейти в «Інтерфакс», Лисова була головним редактором «Відомостей», звідки пішла в 2017 році. За словами головреда «Медузи» Івана Колпакова, Тетяна – «досвідчений керівник й один з лідерів медіаспільноти».

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