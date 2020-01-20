Путін не може змиритися з розпадом СРСР

Посада глави Держради для Володимира Путіна - це можливість очолювати будь-яке нове державне утворення



Як передає Politeka.net, таку думку висловив журналіст Євген Булавка на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, пункт про міжнародні угоди, анонсований Путіним в змінах до Конституцію РФ, є нічим іншим, як замахом на невизнання факту розпаду СРСР і кордонів нових незалежних держав. І навіть більше - самого їх існування.

"Що посаду голови Держради для Путіна - це також можливість очолювати будь-яке нове державне утворення, яке може виникнути після приєднання до Росії нових територій.", - стверджує журналіст.

Крім того, він підкреслив, що виконати свої "місію" Путін планує протягом цього року.

"Нову Конституцію в Росії планують затвердити до 1 травня. А 9 травня - це прекрасна можливість оголосити якісь геополітичні плани. До числа "авторів" нової конституції включили таких персонажів як Захар Прилепін, який хизується кількістю вбитих українських солдатів. Хтось із членів цієї "конституційної комісії" вже запропонував включити в текст норму про право на приєднання України і Білорусі.", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що Україна могла перешкодити російським військам окупувати Крим та частина Донбасу.

Про це розповів генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

За його словами, якщо б у 2014 році України «показала зуби», то РФ могла б згорнути операцію з анексії українського півострова і шукати «інші шляхи», а кровопролитної війни могло б не бути.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захопити якусь частину території».

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