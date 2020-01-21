Галину Шумову виявили мертвою у квартирі на Ломоносівському проспекті 18 в Москві - вона була невісткою першого секретаря ЦК КПРС з 1953 по 1964 рік Микити Хрущова
Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ.
Знайшов бездиханне тіло Шумової її онук, правнук генсека. Шумова була дружиною сина Микити Хрущова Сергія, довгий час жила з ним у США, але потім повернулася до Росії.
Шумовій на момент смерті було 85 років, пенсіонерка померла внаслідок зупинки серця:
"Слідів насильства не виявлено", - уклали оперативники, які працюють на місці.
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Сергій Хрущов - екс-чоловік Шумової, був другою дитиною Ніни і Микити Хрущова.
Хрущов молодший - радянський і російський вчений, публіцист, доктор технічних наук, професор.
У 1952 році закінчив московську школу № 110 з золотою медаллю, закінчив факультет електровакуумної техніки та спеціального приладобудування МЕІ за спеціальністю «Системи автоматичного регулювання». Працював у ОКБ Челомея заступником начальника відділу, заступником директора інституту електронних керуючих машин (ИНЭУМ), заступником генерального директора НВО «Електронмаш».
Коли батька зняли, Сергій Хрущов теж позбувся роботи. Він зробив справу для історії — умовив батька диктувати спогади. Чотирехтомні нотатки Микити Хрущова – з його допомогою з'явилися на світ.
1991 року С. М. Хрущов був запрошений в університет Брауна (США) для читання лекцій з історії холодної війни, на якій спеціалізується нині. Залишився на постійне проживання в США, в даний час проживає в р. Провіденс, штат Род-Айленд, має російське та американське (з 1999 року) громадянство. Працює професором Інституту міжнародних досліджень Томаса Уотсона університету Брауна.
З першою дружиною Галиною Шумовою, про смерть якої повідомляється 21 січня - в розлученні. Друга дружина, Валентина Голенко, проживає з Сергієм в США. Старший син Микита, журналіст і редактор «Московських новин», помер 22 лютого 2007 року у Москві. Молодший син Сергій проживає в Москві.
Нагадаємо також, відомий російський актор театру і кіно Борис Клюєв пережив втрату.
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