Галину Шумову виявили мертвою у квартирі на Ломоносівському проспекті 18 в Москві - вона була невісткою першого секретаря ЦК КПРС з 1953 по 1964 рік Микити Хрущова

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ.

Знайшов бездиханне тіло Шумової її онук, правнук генсека. Шумова була дружиною сина Микити Хрущова Сергія, довгий час жила з ним у США, але потім повернулася до Росії.

Шумовій на момент смерті було 85 років, пенсіонерка померла внаслідок зупинки серця:

"Слідів насильства не виявлено", - уклали оперативники, які працюють на місці.

Сергій Хрущов - екс-чоловік Шумової, був другою дитиною Ніни і Микити Хрущова.

Хрущов молодший - радянський і російський вчений, публіцист, доктор технічних наук, професор.

У 1952 році закінчив московську школу № 110 з золотою медаллю, закінчив факультет електровакуумної техніки та спеціального приладобудування МЕІ за спеціальністю «Системи автоматичного регулювання». Працював у ОКБ Челомея заступником начальника відділу, заступником директора інституту електронних керуючих машин (ИНЭУМ), заступником генерального директора НВО «Електронмаш».

Коли батька зняли, Сергій Хрущов теж позбувся роботи. Він зробив справу для історії — умовив батька диктувати спогади. Чотирехтомні нотатки Микити Хрущова – з його допомогою з'явилися на світ.

1991 року С. М. Хрущов був запрошений в університет Брауна (США) для читання лекцій з історії холодної війни, на якій спеціалізується нині. Залишився на постійне проживання в США, в даний час проживає в р. Провіденс, штат Род-Айленд, має російське та американське (з 1999 року) громадянство. Працює професором Інституту міжнародних досліджень Томаса Уотсона університету Брауна.

З першою дружиною Галиною Шумовою, про смерть якої повідомляється 21 січня - в розлученні. Друга дружина, Валентина Голенко, проживає з Сергієм в США. Старший син Микита, журналіст і редактор «Московських новин», помер 22 лютого 2007 року у Москві. Молодший син Сергій проживає в Москві.

Нагадаємо також, відомий російський актор театру і кіно Борис Клюєв пережив втрату.

Сценарій розвитку подій особистого життя актора зрівняється хіба що з найглибшою драмою. Артист дуже хотів зблизитися зі своїм єдиним сином, але так і не зміг цього зробити…

Борису Клюєву 75, він відзначався не екрані не одне десятиліття, в тому числі, в якості запрошеної зірки в популярному свого часу серіалі «Вороніни».

Так у далекому 1969 році перша дружина Клюєва народила їм сина Олексія, але незабаром пара розлучилася, бо як сам Клюєв до відносин готовий не був і з хлопчиком актор після не спілкувався. Нещодавно стало відомо про те, що єдиний син знаменитості помер:

«У нас з колишньою дружиною була домовленість, що я не буду спілкуватися з сином Олексієм до тих пір, поки він не стане дорослим. Але я не встиг - син місяць не дожив до 24-річчя. Може, це і благо, що ми не спілкувалися з Олексієм», - сказав Клюєв в інтерв'ю і додав:

«Може, від чогось гіршого це все мене вберегло».

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