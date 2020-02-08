Семирічна дівчинка з Індії буквально перетворюється в камінь через рідкісного захворювання



Про це повідомляє видання Daily Mail.



Дівчинка на ім'я Раджешвари страждає через епідермолітичний іхтіоз, який робить шкіру людини схожою на камінь.

Руки, ноги та велика частина спини семирічної покривають тверді пухирі, що нагадують луску. Через це їй боляче ходити і сидіти.

Як стверджують лікарі, одна з небезпек захворювання — уразливість перед інфекціями, бо «кам'яна» шкіра тріскається.

Найчастіше це спадкове захворювання, але також воно може розвинутися через інших хвороб. Шкіра стає сухою, грубою і лускатої. Полегшити стан можуть таблетки вітаміну А, але причини запалення вони не усунуть.

Раніше ми повідомляли, що в британському місті Лестер у дівчинки на ім'я Ісла Кілпатрік-Скритон, яка народилася в 2017 році лікарі виявили раніше невідомий вид мутації. Мова йде про мандибулоакральну дисплазію, яку також називають хворобою Бенджаміна Баттона.

Унікальний різновид цієї мутації викликала у дитини деформацію кісток і прискорене старіння клітин, з-за чого дівчинка виглядає старше своїх років.

Нагадаємо, медики США провели складну операцію, яку приховували п'ять місяців.

Як повідомляла Politeka, триглавого монстра знайшли на трасі: вчені показали фото мутанта.

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