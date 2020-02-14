Колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гиркін, він же Стрельцов, стверджує, що Олександр Лукашенко захопить Смоленськ
Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в інтерв'ю YouTube-каналу РОЙ ТБ. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, президент Білорусі розкрив себе ще в 2014 році, коли не визнала приєднання Криму до Росії та надавав допомогу Києву.
"Хто є хто стало відомо ще в 2014 році, причому скрізь. Олександр Лукашенко показав себе ще тоді, як ворог Російської Федерації та російського народу. Він керувався турботою про Білорусь, або ж особистим егоїзмом. Але це неважливо. А важливо, насправді те, що він публічно виступив проти російської ирреденти, проти возз'єднання РФ", - стверджує він.
Крім того, Гиркін вважає, що у випадку ослаблення Росії може початися «білоруська агресія».
"Республіка Білорусь, врешті-решт, захопить Смоленськ. А Олександр Григорович увійде в історію як великого литвина", - уклав він.
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Раніше ми повідомляли, що Гикрін влаштував акцію протесту біля стін Кремля.
Біля будівлі адміністрації російського президента Володимира Путіна розпочався масштабний бунт з-за того, що глава Кремля анонсував зміни в Конституцію.
Кілька сотень активістів вимагали провести референдум по поправках до Конституції.
Сам Гиркин на акції протесту заявив, що про стан здоров'я Путіна нічого не відомо, а замість нього на зустрічах присутній його двійник.
Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".
Як повідомляла Politeka, путінських бойовиків чекає розплата, екс-ватажок терористів розкрив деталі.