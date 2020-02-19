Відомий російський дизайнер і блогер Артемій Лєбєдєв вперто вважає Крим російським і називає "непорозумінням" приналежність Криму Україні

Студія Лєбєдєва є автором логотипу анексованого Криму. Він навіть поширював в соцмережах плакат 1921 року, де Донбас зображений як серце Росії.

Нещодавно він заявив, що "держава Україна з'явилася на світ" тільки тому, що "старі комуністичні алкаші" вирішили "роздати один одному титули президентів замість старих партійних", а "головний алкаш" нібито просто погано розділив територію.

"Я вважаю, що держава Україна з'явилася на світ тільки тому, що десяток старих комуністичних алкашів зібралися в білоруському лісі, щоб роздати один одному титули президентів замість старих партійних. Головний алкаш погано вчився в школі, то він поділив СРСР щодо республіканських кордонів, замість того, щоб залишити якомога більше ништячков у своєму володінні", - заявив затятий шанувальник агресивної політики Володимира Путіна.

До всього іншого, дизайнер заявив, що йому плювати на будь-які кордони. Для нього їх просто не існує.

Також раніше повідомлялося, що російський блогер і дизайнер Артемій Лебедєв вирішив вставити свої п'ять копійок на тему збитого українського Боїнга, але потрапив під шквал критики.

Лебедєв цинічно висловлюється про жертви катастрофи. За його словами, після такої смятки "немає сенсу збирати те, що залишається від людей, простіше це все разом прибрати і все".

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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