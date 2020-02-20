Президент Росії Володимир Путін на два роки старший, ніж зазначено в його документах, а біологічна мати глави РФ жива досі

Сенсаційна інформація про людину, яка вже 20 років стоїть на чолі Російської Федерації, стала відома завдяки польській журналістці і номінантці Нобелівської премії миру Христині Курчаб-Редліх, передає «Белсат».

Жінка є автором книги «Вова, Володя, Володимир. Таємниці Росії Путіна».

За словами журналістки, справжня матір Путіна, Віра Миколаївна, живе в Грузії, в селі Метехі. Її долею Христина зацікавилася ще в 1997 році.

Сьогодні жінці 93 роки. Вона худа і дуже маленького зросту.

Народилася Віра Павлівна в 1926 році в селі Терехіно. Після війни закінчила технікум. Під час навчання дівчина познайомилася з Платоном Приваловим, який нібито був особистим кухарем Леніна і Сталіна. Коли Віра завагітніла, то виявилося, що коханий одружений. Дівчина зібрала речі і повернулася до батьків, де в лікарні і народила сина Володимира. Це сталося 7 жовтня 1950 року, що рівно на два роки раніше, ніж зазначено в офіційній біографії Путіна.

Через рік після народження сина Віра поїхала на практику в Ташкент, залишивши дитину з батьками. Там вона познайомилася з військовим Георгієм Осепашвілі і вийшла за нього заміж. Через рік у Грузію, в сім'ю дочки, мати Віри привезла онука.

Вітчим з перших днів зненавидів дитину, бив її і гнобив. Щоб протистояти цьому, підрісши, Володимир сам записався в секцію самбо. За словами очевидців, він ріс мовчазним і замкнутим, ходив вічно голодним. І все, що його радувало, це риболовля. Причому рибу він ловив в тій же річці, що і Сталін.

Стосунки з вітчимом все більше погіршувалися, і жінка відвезла сина назад у Терехіно. А ті вже віддали дитину в Ленінград своїй бездітної родичці. Її чоловік був добровольцем НКВС, найстрашнішої організації, яка знищувала людей, й обожнював Сталіна. Обидва сина пари померли, тож Володимира Путіни виховали як рідного, змінивши йому метрику і давши старт у нове життя.

Пізніше всі документи про справжніх батьків Путіна були знищені, а журналіст Артем Боровик, главред «Цілком таємно» і ведучий однойменної програми на телебаченні, який повинен був отримати фотографії маленького Володимира Путіна й інформацію про його дитинство, розбився на літаку. Причому пізніше цю катастрофу невипадковою, а добре спланованою. Дізнайся виборець, що Путін відмовився від рідної матері, це б не додало йому балів перед виборами.

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