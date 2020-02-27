Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича
Істерика пропагандиста сталася під час ефіру його телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".
В прямому ефірі Соловйов намагався очорнити пам'ять українців, розповідаючи міфи про їхні злочини. Проте незабаром один з гостей студії посперечався з пропагандистом, через що той перейшов на крики і образи.
"Я вам можу сказати, де могили моїх шістьох предків. Ваша бандерівська наволоч закопала їх живими під час війни. Поки ви говорите, що ваші герої це Бандера і Шухевич, я буду до останнього моменту, поки дихаю, вас рвати", – заявив Соловйов.
Не забув затятий українофоб і про українських захисників, яких він назвав "вбивцями, катами і антисемітами", звинувативши їх у тому, що вони вбивали поляків, євреїв і росіян.
Гість студії не погоджувався з ним, намагаючись хоч якось заперечувати брехню пропагандиста. Але йому не вдалося це зробити, адже Соловйов остаточно зірвався і перейшов на особисті образи.
"Геть звідси! Охорона! Приберіть звідси нацистську мразь. Пішов геть!" – сказився він.
Також раніше повідомлялося, що топ-пропаганадист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що вважає Україну злодієм.
Свої слова він пояснив тим, що Україна нібито "вкрала" владу у екс-президента Віктора Януковича, дії якого дали Росії можливість розв'язати війну.
Цим аргументом він виправдав вторгнення агресора в Крим і його подальшу окупацію.
Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео.
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