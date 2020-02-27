Не забув затятий українофоб і про українських захисників, яких він назвав "вбивцями, катами і антисемітами", звинувативши їх у тому, що вони вбивали поляків, євреїв і росіян.

Гість студії не погоджувався з ним, намагаючись хоч якось заперечувати брехню пропагандиста. Але йому не вдалося це зробити, адже Соловйов остаточно зірвався і перейшов на особисті образи.

"Геть звідси! Охорона! Приберіть звідси нацистську мразь. Пішов геть!" – сказився він.