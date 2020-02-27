Російський політик Володимир Жириновський заявив, що Україна нібито приречена на вічну війну

Загрози нелегітимного депутата Держдуми Росії прозвучали в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

За його словами, її вестиме те покоління українців, яке встигло вирости за роки незалежності.

Скандальний політик обурився, що українців нібито насильно змусили визнати свою ідентичність і стати ворожими по відношенню до росіян.

До всього іншого, він вигукував образливі заяви в бік України, нібито все в нашій країні "ганьба" і немає нічого хорошого і позитивного.

"Армії українській ганьба! Росіянам в Україні ганьба! Здалися всі зрадники, власовці всі, зрадили російську ідею! Вас змусили бути українцями! Вивчили українську мову, тепер за цю гривню продаєте все! І стріляють росіяни в росіян!", - вигукнув несамовитий політик країни-агресора.

За його словами, російсько-український конфлікт не має шансів на припинення і це загрожує Україні "вічною війною".

"І знову будуть це робити, тому що вже виросло покоління, 30 років майже, вони вже взагалі не знають, що таке СРСР і Росія. Їм вбили в голову, що Росія ворог. Ще пройде 30 років — все, це буде вічна війна. Ворожнеча, не думайте про мир. Там буде завжди ворожнеча, війна", - заявив скандальний політик.