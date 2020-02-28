В Румунії люди повторили "подвиг" українців при зустрічі евакуйованих громадян
Жителі регіону Арджеш в Румунії показали ненависть, гнів і взяли вила в руки, щоб вийти на вулиці і не пустити своїх громадян, куди тих привезли на карантин. Про це повідомляють західні ЗМІ, передає Politeka.
Акції нагадують України, замість каменів, вони взяли вила і сокири, як головні аргументи своєї правоти.
"А нам що робити? Ми з цим не згодні. Як же нам не боятися? Є ж Бухарест, Пітешті, там пансіонати, багато місця, ліси. А ви тут знайшли дурнів?", - каже житель містечка.
Сьогодні, 28 лютого, влада Румунії оголосили людям, що заражених коронавірусом привезуть в Арджеше, де розташований дитячий табір. Відомо, що заспокоювати протестувальників вийшли силовики.
Раніше ми повідомляли, що у евакуйованих з китайського Уханя 48 осіб, що перебувають у Нових Санжарах, зараження коронавірусом не виявлено.
Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну в середу 26 лютого.
"Сьогодні сьомий день, середина обсервації. Все в штатному режимі, всі люди почувають себе добре. Медогляди проводять двічі в день, ознак вірусних захворювань немає. Ми отримали перші результати, 48 проб на коронавірус, всі негативні", – сказав Ляшко.
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