"Ми з цим не згодні"

В Румунії люди повторили "подвиг" українців при зустрічі евакуйованих громадян

Жителі регіону Арджеш в Румунії показали ненависть, гнів і взяли вила в руки, щоб вийти на вулиці і не пустити своїх громадян, куди тих привезли на карантин. Про це повідомляють західні ЗМІ, передає Politeka.

Акції нагадують України, замість каменів, вони взяли вила і сокири, як головні аргументи своєї правоти.

"А нам що робити? Ми з цим не згодні. Як же нам не боятися? Є ж Бухарест, Пітешті, там пансіонати, багато місця, ліси. А ви тут знайшли дурнів?", - каже житель містечка.

Сьогодні, 28 лютого, влада Румунії оголосили людям, що заражених коронавірусом привезуть в Арджеше, де розташований дитячий табір. Відомо, що заспокоювати протестувальників вийшли силовики.

Раніше ми повідомляли, що у евакуйованих з китайського Уханя 48 осіб, що перебувають у Нових Санжарах, зараження коронавірусом не виявлено.

Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну в середу 26 лютого.

"Сьогодні сьомий день, середина обсервації. Все в штатному режимі, всі люди почувають себе добре. Медогляди проводять двічі в день, ознак вірусних захворювань немає. Ми отримали перші результати, 48 проб на коронавірус, всі негативні", – сказав Ляшко.

Повідомлялося, що Пекло діється в Нових Санжарах, автобуси з людьми розгромили, кількість поранених зростає.

На місці спостерігалася тиснява, силовики намагалися відтіснити радикально налаштованих місцевих жителів, транспорт з прибулими на місце пошкоджений і повідомляється про перших потерпілих. Про це повідомляють вітчизняні ЗМІ.

За інформацією місцевих видань, люди виглядали щасливо і махали руками, але протестувальники почали закидати їх камінням, одному розбили голову.

Повідомляється також, місцеві жителі кричать і відкрито погрожують розправою новоприбулим співгромадянам, мовляв, завтра вони прийдуть сюди і спалять тут все разом з евакуйованими.

Нагадаємо, названий головний винуватець пекла в Нових Санжарах

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