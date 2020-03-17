Російський публіцист, поет і політик Едуард Савенко, більш відомий під псевдонімом Лимонов, помер через ускладнення після перенесеної операції

Про це пише Politeka.net з посиланням на росЗМІ. Його смерть російським журналістам підтвердив депутат Сергій Шаргунов:

«Сьогодні переніс одразу 2 операції. Почалися проблеми з горлом, потім пішло запалення». Йому було 77 років.

Відомо також, що його госпіталізували в неділю, 15 березня з квартири в центрі Москви:

«У письменника почалася кровотеча - він вже довго боровся з онкологією. Лікарі дві доби намагалися нормалізувати стан, сьогодні призначили дві операції. Але організм Лимонова не витримав навантаження. Сьогодні він помер у приватній клініці », - йдеться в повідомленні джерела.

Довідка:

Едуард Лимонов — письменник, поет, публіцист, російський політичний діяч, колишній голова Націонал-більшовицької партії, нинішній голова однойменних партії і коаліції «Інша Росія». Депутат і член ради Національної Асамблеї РФ.

Він є автором популярних опозиційних проектів 2000-х років: «Інша Росія», Марш Незгодних, Національна Асамблея, «Стратегія-31». Автор концепції, організатор і постійний учасник «Стратегії-31» - громадянських акцій протесту на Тріумфальній площі Москви на захист 31 статті Конституції РФ. Також автор «Стратегії-2011» за участі у виборах опозиційних партій, незважаючи на обмеження Мін'юсту і Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, скандально відомий російський письменник і політик Едуард Лімонов закликав владу РФ до захоплення територій України.

За його словами, у світі не розуміють справжнього стану справ в Україні.



"Росія навіть не намагається їм пояснити, що в областях Донбасу завжди працювали російські робітники, що це російські області. Я сам, як сказали б, з російської діаспори, з Харкова, я прожив там до 23 років. І знаю, що це ніяка не українська земля", - упевнений він.

Крім того, на його думку, українці є "переселенцями на землі, які завоювала Росія"

"Там говорили трошки по-українськи, в селах. Українці переселилися на ці землі після того, як російська армія їх завоювала. Заселялися поступово, потроху, але спочатку їх там взагалі не було. Помилка нашої влади полягає в тому, що вона не каже рішуче: "Це російська земля, і йдіть звідси до такої-то матері", - заявив він.

Варто відзначити, що Лимонів неодноразово робив випади в бік України.

Раніше він закликав відібрати всі російськомовні області України, починаючи з Харкова. Подібною маячнею, відрізнявся і Володимир Жириновський.

За його словами, українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.