Міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюінс заявив про відхід у відставку після публічної втрати свідомості

Голова нідерландського МОЗ оголосив про своє рішення у четвер, 19 березня. Причини його відставки не розкриваються, проте багато хто підозрює, що вона пов'язана з інцидентом, який стався напередодні (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

18 березня Брюінс привернув увагу світових ЗМІ після того, як втратив свідомість прямо під час парламентських дебатів про коронавірус. У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як політик падає від виснаження прямо в парламенті. Втім, він втратив свідомість всього на кілька секунд, після чого зміг встати на ноги з допомогою своїх колег.

Після цього інциденту міністр покинув залу, а дебати, які до цього тривали цілий день, було вирішено перенести.

До цього Брюінс брав активну роль у боротьбі з коронавірусом в Нідерландах. Втім, багато місцевих депутатів були незадоволені його підходом до проблем, що виникли у зв'язку з пандемією.

Пізніше міністр заявив, що відчуває себе «дуже добре», однак лікар не радить йому виходити на роботу в найближчі дні. Залишається невідомим, чи перевірявся Брюінс на коронавірус.

Раніше ми писали про те, що у Чернівцях, де на сьогоднішній день найбільше в Україні хворих коронавірусом, запустили машину, яка сповіщає мешканців міста про епідемії.

Спеціальна машина з гучномовцем їздить по всіх мікрорайонах міста, розповідаючи людям, як дотримуватися карантин. Влада має намір здійснювати таке сповіщення щодня.

Як відомо, у Чернівцях на сьогоднішній день найбільше підтверджених випадків коронавіруса. Станом на ранок 19 березня там ізольовано 9 осіб, 1 хворий помер. У зв'язку з цим, у місті зупинили рух громадського транспорту.

«Збережіть життя своїм близьким, подбайте, щоб літні люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним. Зупинити небезпечний вірус ми можемо тільки дисципліною і відповідальністю», - кажуть людям через гучномовець.

Нагадаємо, три правила, які вбережуть українців від коронавірусу: відомий лікар дав рекомендації.

Як повідомляла Politeka, названо епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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