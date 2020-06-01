Президент Білорусі Олександр Лукашенко різко відреагував на масові акції протестів у зв'язку з прийдешніми виборами

У понеділок, 1 червня, на зустрічі з керівництвом КДБ Білорусі він заявив, що в країні не буде Майданів перед виборами, і закликав не порівнювати ситуацію в Білорусі з Україною або Вірменією.

Зазначимо цьому передували затримання на акціях протесту, які почалися напередодні.

Лукашенко заявив, що знає "цілі, які переслідують окремі вітродуви".

"Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам "майданчик" напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутых" хочу попередити, що Майданів в Білорусі не буде", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що не потрібно проводити аналогії і порівнювати ситуацію в Білорусі з попередніми подіями у Вірменії або Україні.

"Повинен сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянов і Зеленських. Як би там не відбувалися у Вірменії та Україні події, все-таки це люди талановиті і Зеленський, і Пашинян. Я вже з ними близько познайомився. Це люди талановиті, безумовно, і головне - патріоти своєї країни", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, в неділю а в Білорусі в числі затриманих виявилися лідер Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Микола Статкевич і голова незареєстрованої молодіжної опозиційної організації "Молодий фронт" Денис Урбанович. Крім того, ще в п'ятницю в Гродно на пікеті на підтримку висування Світлани Тихановской на пост президента затримали її чоловіка.

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