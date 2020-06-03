Мережу вразили знімки величезної кришталевої піраміди

Крижану брилу вдалося сфотографувати співробітникам української станції "Академік Вернадський", що розташована в Антарктиді, передає Politeka.net з посиланням на сторінку "Національного антарктичного наукового центру" в соцмережі Фейсбук.

"Цей айсберг має величезні розміри і знаходиться на відстані 60-70 км від станції", - повідомив Євген Прокопчук, системний адміністратор зв'язку на станції.

Судячи з коментарів під постом, українців неабияк вразив цей вражаючий феномен.

"Фото чудові, дякую!!! Вражаюче, яке чисте і прозоре повітря, якщо видно айсберг за 60-70км!"

"окреме спасибі, що сфотографували зі станцією. ось це розміри!"

"Красиво!"

Раніше ми повідомляли, 8 травня на станції "Академік Вернадський" сталася трагедія, пішов з життя один з учасників експедиції.



За попередніми даними, причиною смерті 35-річного кухаря Василя Омеляновича стало самогубство.

"Всі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену і добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п'ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський", - повідомив керівник НАНЦ Євген Дикий.

Зазначається, що це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за весь український період.

Пізніше з'явилася інформація, що полярник міг скоїти суїцид через кохану жінку. Таку версію у своєму Facebook озвучив журналіст Олександр Махов.

Він зазначив, що Омелянович міг звести рахунки з життям після того, як йому зрадила кохана, яка вже залишила Антарктиду.

Нагадаємо, любовна драма розігралася на українській станції в Антарктиді, є жертви: "Хотів присвятити їй усе життя, але..."

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