Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко звернувся до представників опозиції з проханням не ображати його

Про це він сказав в ході візиту до Брест, де у нього відбулася зустріч з опозицією.

Також Лукашенко стверджує,що його рейтинги занижують.

"Якщо вас турбують різні проблеми, то ви їх викладайте. Послухайте, крім мене і чинної влади їх ніхто не вирішить. Це ви "Саша 3%" вже написали на майках. Ви самі хоч вірите, що у чинного президента рейтинг лише три відсотки? Тому не треба нас смикати. І ніколи не ображайте", - заявив Лукашенко.

Також він попросив не ображати його.

"Вусаты тарган" (вусатий тарган), ще чогось. Я ще поки керую республікою, ні в одній країні не дозволено ображати людей. Адже Я нікого з вас не образив особисто", - додав президент Білорусі.

Як відомо, в Білорусі проходять масові акції задавления і затримання політиків-опозиціонерів. При цьому учасники використовують гасло "Стоп тарган".

Нагадаємо, 18 червня затримали одного з головних конкурентів Олександра Лукашенка на виборах Віктора Бабарыко. Також був затриманий її син Едуардом - керівник виборчого штабу батька. Активісти почали збирати підписи за звільнення затриманих. А 19 червня в Білорусі провели масовий мітинг на підтримку опозиційних кандидатів на пост президента.

Йому і його синові пред'явили звинувачення, хоча за якою статтею, – не говорять. Також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У штабі політика повідомили, що судове рішення про арешт буде оскаржено.

При цьому адвокатів до них не пускають. У коментарі журналістам адвокат заявив, що пояснюють це епідеміологічною ситуацією.

Зазначимо, під час виступу в Бресті 22 червня Лукашенко заявив, що пандемія комусь вигідна.

"Катастрофи немає, але захистити ми маємо те, що маємо. Розслаблятися ні в якому разі не можна. Я вас попереджав два-три місяці тому, що ця так звана пандемія цим не закінчиться. Комусь вона дуже на руку. Скоро побачите кому. Хоча вже і зараз це бачимо. Буде серйозний тиск, передусім економічний. Тому що воювати з нами вже небезпечно, а нахилити треба. Занадто незалежними стали", – сказав білоруський президент.

Зазначимо, затримання Бабарыко не перше затримання опозиціонера за цю передвиборну кампанію. Правозахисники заявляють, що дії влади - політично вмотивований тиск на претендентів на пост президента.

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