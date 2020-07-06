Після кількох місяців боротьби з ускладненнями китайського вірусу, помер знаменитий 41-річний канадський актор Нік Кордеро

Трагедія трапилася в Лос-Анджелесі, в неділю, 5 липня. Про це повідомила дружина артиста в Instagram.

«У Бога з'явився інший ангел на небесах. Мій дорогий чоловік помер сьогодні вранці. Він був оточений любов'ю своєї сім'ї, яка молилася, коли він м'яко покинув цю землю... Моє серце розбите, бо я не можу уявити наше життя без нього», — написала дружина Кордеро Аманда Клутс.

Вона подякувала шанувальникам за підтримку протягом останніх 95 днів з тих пір, як актор заразився вірусом.

Раніше дружина бродвейського актора повідомляла, що для повноцінного життя чоловіка, ймовірно, доведеться трансплантувати обидві легені.

Вона відзначала, що 41-річний Кордеро "надзвичайно слабкий" після трьох місяців лікування у відділенні інтенсивної терапії. Аманда Клутс вірила в одужання чоловіка, незважаючи ні на що.

«Вони чотири рази говорили мені, що він не виживе. Іноді навіть здавалося, що він не протягне ніч, але він вижив. Він бореться. Я бачу це кожен день. Доктор Ніка бачить це. І поки він там бореться, я буду продовжувати боротися разом з ним», - говорила Аманда.

Актор поступив у відділення інтенсивної терапії 31 березня з утрудненим диханням і спочатку діагностованою пневмонією. Два тесту на китайський вірус були негативними, а третій виявився позитивним. Через два тижні здоров'я Кордеро значно погіршився.

Він несподівано втратив свідомість, і лікарям довелося його реанімувати. Потім в ході лікування, щоб запобігти утворення тромбів, медики почали застосовувати розріджують препарати для поліпшення згортання крові. В результаті у Кордеро розвинулося внутрішня кровотеча в кишечнику, а після того, як артистові перестали давати такі ліки, тромби знову з'явилися в правій нозі. У підсумку було прийнято рішення про ампутацію кінцівки.

У Кордеро і Аманди є однорічний син Елвіс.

Нагадаємо, вперше Нік Кордеро з'явився на сцені на Бродвеї в 2014 році в спектаклі «Кулі над Бродвеєм». За роль Чича в мюзиклі він був номінований на престижну театральну премію «Тоні» у категорії «Кращий актор». Кордеро фільмах знімався «Реальні хлопці», Mob Town і виконав роль в серіалі «Блакитна кров» на телеканалі CBS.

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