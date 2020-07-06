Після кількох місяців боротьби з ускладненнями китайського вірусу, помер  знаменитий 41-річний канадський актор Нік Кордеро

Трагедія трапилася в Лос-Анджелесі, в неділю, 5 липня. Про це повідомила дружина артиста в Instagram.

 «У Бога з'явився інший ангел на небесах. Мій дорогий чоловік помер сьогодні вранці. Він був оточений любов'ю своєї сім'ї, яка молилася, коли він м'яко покинув цю землю... Моє серце розбите, бо я не можу уявити наше життя без нього», — написала дружина Кордеро Аманда Клутс.

Вона подякувала шанувальникам за підтримку протягом останніх 95 днів з тих пір, як актор заразився вірусом.

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God has another angel in heaven now. My darling husband passed away this morning. He was surrounded in love by his family, singing and praying as he gently left this earth. ⠀ I am in disbelief and hurting everywhere. My heart is broken as I cannot imagine our lives without him. Nick was such a bright light. He was everyone’s friend, loved to listen, help and especially talk. He was an incredible actor and musician. He loved his family and loved being a father and husband. Elvis and I will miss him in everything we do, everyday. ⠀ To Nicks extraordinary doctor, Dr. David Ng, you were my positive doctor! There are not many doctors like you. Kind, smart, compassionate, assertive and always eager to listen to my crazy ideas or call yet another doctor for me for a second opinion. You’re a diamond in the rough. ⠀ ⠀ I cannot begin to thank everyone enough for the outpour of love , support and help we’ve received these last 95 days. You have no idea how much you lifted my spirits at 3pm everyday as the world sang Nicks song, Live Your Life. We sang it to him today, holding his hands. As I sang the last line to him, “they’ll give you hell but don’t you light them kill your light not without a fight. Live your life,” I smiled because he definitely put up a fight. I will love you forever and always my sweet man. ❤️

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Раніше дружина бродвейського актора повідомляла, що для повноцінного життя чоловіка, ймовірно, доведеться трансплантувати обидві легені.

Вона відзначала, що 41-річний Кордеро "надзвичайно слабкий" після трьох місяців лікування у відділенні інтенсивної терапії.  Аманда Клутс вірила в одужання чоловіка, незважаючи ні на що.

«Вони чотири рази говорили мені, що він не виживе. Іноді навіть здавалося, що він не протягне ніч, але він вижив. Він бореться. Я бачу це кожен день. Доктор Ніка бачить це. І поки він там бореться, я буду продовжувати боротися разом з ним», - говорила Аманда.

Актор поступив у відділення інтенсивної терапії 31 березня з утрудненим диханням і спочатку діагностованою пневмонією. Два тесту на китайський вірус були негативними, а третій виявився позитивним. Через два тижні здоров'я Кордеро значно погіршився.

Він несподівано втратив свідомість, і лікарям довелося його реанімувати. Потім в ході лікування, щоб запобігти утворення тромбів, медики почали застосовувати розріджують препарати для поліпшення згортання крові. В результаті у Кордеро розвинулося внутрішня кровотеча в кишечнику, а після того, як артистові перестали давати такі ліки, тромби знову з'явилися в правій нозі. У підсумку було прийнято рішення про ампутацію кінцівки.

У Кордеро і Аманди є однорічний син Елвіс.

Нагадаємо, вперше Нік Кордеро з'явився на сцені на Бродвеї в 2014 році в спектаклі «Кулі над Бродвеєм». За роль Чича в мюзиклі він був номінований на престижну театральну премію «Тоні» у категорії «Кращий актор». Кордеро фільмах знімався «Реальні хлопці», Mob Town і виконав роль в серіалі «Блакитна кров» на телеканалі CBS.

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