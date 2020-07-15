У глави держави лише президентська зарплата

Стало відомо, яким майном може похвалитися президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні президентських виборів

Про це пише місцеве видання TUT.BY

Так, лідер Білорусі Олександр Лукашенко заповнив декларацію про майно, яку, в свою чергу, опублікував місцевий ЦВК.

Згідно з декларацією, чинний глава держави не володіє рухомим і нерухомим майном.

Його активи – президентська зарплата в розмірі 117 068 рублів, яку Олександр Лукашенко отримав в минулому році.

У документі також сказано, що Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, нібито не має ні транспортного засобу, ні будинків, ні земельних ділянок, ні квартир або інших рухомих і нерухомих активів.

У декларації також написано, що дружина Лукашенко Галина Родіонівна за минулий рік заробила 5560 рублів у вигляді доходів акцій та пенсійних виплат. У неї є будинок площею 196 квадратних метрів в Могильовській області. Також дружина глави Білорусі володіє 50% частки в будинку в селі Б. Межник.

Крім цього, Галина Лукашенко має 56 акцій підприємства "Шкловський маслоробний завод".

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський образив Олександра Лукашенка.

Як відомо, Володимир Путін запрошував на "військовий парад" на Червоній площі лідерів країн-учасниць СНД, в тому числі і Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком.

Але український лідер відмовився від такої "пропозиції". Більш того, Зеленський не захотів їхати на "військовий парад" в Мінськ 9 травня.

"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - відповіла на "пропозицію" прес-служба Офісу президента Зеленського.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

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