В Санкт-Петербурзі та Москві пройшли акції протесту проти обнулення строків президента Путіна

Влада акцію не погодила, організатори провели її у форматі збору підписів за обнулення підсумків голосування, передає "Радіо Ехо Москви".

В акції взяли участь близько 500 осіб. У пікеті ніхто не стояв, гасла майже не вигукували, тільки деякі кричали "Путін, йди".

Присутні підписали позов.

Також аналогічна акція пройшла в Санкт-Петербурзі. На Невському проспекті своєї черги поставити підпис чекали близько тисячі чоловік.

Нагадаємо, що в Хабаровському краї місцеві жителі виступили проти арешту звинуваченого в організації вбивств губернатора Сергія Фургала

Як повідомляє місцевий штаб опозиціонера Олексія Навального, 14 липня після закінчення робочого дня люди зібралися біля будівлі уряду регіону з вимогою звільнення Фургала з московського СІЗО.

Також вони вимагають відставки президента РФ Володимира Путіна. Після цього мітингувальники рушили колоною по центральній вулиці міста, скандуючи гасла "Свободу!", "Нам не потрібен інший губернатор" і "Фургал – наш вибір".

Крім того, ми писали, що Володимира Путіна дратують висловлювання президента України Володимира Зеленського

Зокрема, Путіна "внутрішньо тривожать" висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що це внутрішньо Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.

На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південно-сході України. І президент Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

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