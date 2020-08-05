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Навчання залізничних військ у Росії закінчилися надзвичайною подією

На солдатів обрушилися конструкції понтонно-естакадного моста, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався в селищі Тельмана Єврейської автономної області.

Згідно наданої інформації, при зведенні моста через Амур склалася одна з опор. У Східному військовому окрузі РФ повідомили про те, що в результаті події постраждали двоє військовослужбовців, і їх життю нічого не загрожує.

Однак у соціальних мережах поширюють абсолютно протилежні дані. За повідомленнями ряду телеграм-каналів, в навчаннях брали участь 20 солдатів-строковиків, і від 10 до 15 з них в результаті обвалення моста отримали важкі травми і доставлені в Хабаровський військовий госпіталь.

Раніше ми писали про те, що російські війська в окупованому Криму можуть бути розбиті протягом 36 годин. Таку думку в ефірі телеканалу ДОМ озвучив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", військовий експерт Михайло Гончар.

За його словами, під час навчань "Кавказ-2020" Збройні Сили Російської Федерації планують відпрацювати перекидання сил в анексований Крим, задіявши при цьому Кримський міст. Мета подібних дій – блокування російських військовослужбовців на захопленому півострові: вони не зможуть отримувати допомогу з континентальної частини Росії.

"Керченський міст легко нейтралізується, й угруповання ЗС Росії, розміщене на території півострова, просто потрапляє в пастку, їх методично і системно протягом 36 годин розмолотять, як це було в Сирії і в Лівії", – переконаний Михайло Гончар.

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