У Білорусі зараз намагаються задіяти класичний для Росії метод "батіга та пряника"
Як передає Politeka, таку думку висловив російський політичний діяч Ілля Яшин на своїй сторінці в соцмережі.
"Маневр, який виконує Лукашенко, ми багато разів спостерігали в Росіїї. Суть його - в зміщенні акцентов. Люді вийшли на вулиці з політичними вимогами і домагалися зміни влади. Протести жорстоко придушені, учасників акцій калічили і містили в тортурних умовах", - написав він.
Тепер, за словами Яшина, після всього цього насилля, Лукашенко нібито "пом'якшав".
"І ось тепер Лукашенко ніби як пом'якшав і готовий до діалогу з суспільством", - зазначив він.
Помолоділа Валюха зі "Сватів" відгуляла весілля, фото сім'ї підірвало мережу: "Люблю вас усіх"
ПриватБанк кинувся блокувати гроші на рахунках українців через новий закон: "Клієнт повинен пройти..."
Пенсії та премії розікрали, грошей не дочекаються тисячі українців: "За червень і липень..."
Пишногруда Чехова скинула одяг і пішла по стопах Волочкової, фото все пояснюють: "Гілки не коляться?"
При цьому предметом розмови, за його словами, буде виключно правозахисна тематика.
"Класичний батіг та пряник. Спочатку били і саджали. Тепер випускають зі словами: "Ну так, трохи погарячкували, вибачайте", - зазначив Яшин.
Він також нагадав, що міністр внутрішніх справ Білорусі вибачився за надмірне насильство, а глава адміністрації пообіцяв розібратися в ситуації з затриманнями. Тим часом голова уряду зустрічається з робітниками і обіцяє, що більше нікого бити не будуть. При цьому політичні вимоги громадян щодо відставки президента і нових виборів навіть не обговорюються.
"Зламати ситуацію зараз може нова велика хвиля протесту з вимогою відставки Лукашенка. Якщо в найближчі пару днів громадяни знайдуть в собі сили для того, щоб знову масово вийти на вулицю, то вони переможуть", - вважає Яшин.
Нагадаємо, українці по всій країні стали на захист Білорусі, кадри: "Система боїться, коли...".
Також Politeka писала, що Лукашенко обурив скаргою на "майданутих" українців.