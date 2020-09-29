У Росії готові стати добровольцями у збройних сутичках між Вірменією та Азербайджаном в "Республіці Нагірний Карабах"

Зокрема, таке бажання висловили близько 20 тисяч етнічних вірмен, які живуть в Росії.

Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив лідер Союзу вірмен РФ Ара Абрамян. Однак, як підкреслив він, поки такої необхідності немає.

Абрамян сказав, що нібито в Союз звертаються десятки тисяч вірмен - і громадян Росії, і не громадян - з проханням допомогти у відправці їх в невизнаний Карабах "для захисту від Азербайджанської агресії", адже вони готові втрутитися в бій.

Він також поскаржився, що Азербайджану допомагає Туреччина, тому нічого страшного якщо і Вірменії хтось почне допомагати.

"Проти маленької Вірменії воюють Туреччина і Азербайджан, 80-мільйонна Туреччина допомагає Азербайджану новітньою технікою і надає всіляку іншу допомогу. Я їм кажу: поки Вірменія і Арцах не потребують допомоги. Але якщо це буде продовжуватися, то я сам поїду туди воювати і всіх інших буду закликати до цього", – вважає лідер Союзу вірмен РФ.

За словами Абрамяна, в даний момент "Вірменія цього не потребує", але Союз пропонує всім" добровольцям " залишити свої контакти і дані про придатність до військової служби.

"Я повторюю: Вірменія поки не потребує добровольців. Там є всі необхідні резерви, сили і засоби для того, щоб відбити "напад" з боку Азербайджану", – зазначив лідер Союзу вірмен.

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