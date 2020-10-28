Розвиток турецько-української політичної та військово-технічної співпраці не на жарт стривожив і розлютив Кремль

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари та його зустрічі з турецьким колегою Реджепом Ердоганом у РФ стартувала потужна інформаційна атака, про що пише на своїй сторінці у Фейсбуці український військовий експерт, представник групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Для початку він зазначив, що поїздка Зеленського до Туреччини висвітлювалася не тільки українськими та турецькими ЗМІ. За нею пильно стежили і кремлівські журналісти.

"Крім того, з приводу, що пройшов візиту українського президента до Туреччини публічно висловилася ціла купа різноманітних мордорських "жрналіЗДІВ", "ІксперДів", "АНАЛітиГіФ" та іншої пропагандонської шобли", – пише автор.

Вони повторили всі наративи Кремля про "зраду справжніх інтересів українського народу нинішньою київською владою", заговорили навіть про зраду православ'я і християнства в цілому, а також про потурання Києвом інтересам турецьких ісламістів.

Але найбільше виділився журналіст "Московського комсомольця" Михайло Ростовський, який за підсумками візиту взявся говорити про геополітику в Чорноморському регіоні.

"Серед інших своїх малозрозумілих викладок, що містяться в його матеріалі, цей пропагандон написав про те, що нинішній президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає Крим не російським і не українським, а турецьким, тобто територією, відторгнутою в Османської імперії в 1783-му році... і що, мовляв, справжньою метою Туреччини, в контексті співпраці з "київськими фашистами" є повернення Криму до складу Туреччини. Йде щедрий і рясний посів зерен ненависті і недовіри серед народів двох країн, які активно розвивають взаємну співпрацю", – нагадав Машовець.

Він зазначив, що геополітичні умовиводи журналіста підхопило видання Haberler, а потім розігнали ряд ЗМІ, підігріваючи істерику навколо Криму. У Кремлі навіть з'явився "офіційний сайт" депутата Держдуми РФ від Криму Світлани Савченко, члена Комітету з культури, де вже рознесли "заяву Ердогана".

"Можемо констатувати, в Кремлі таки навчилися "грати в щура", А ось в "зіпсований телефон " – не дуже... Поки пвиходить, як завжди, "дещо по-дебільному"...", – підсумував експерт.

Раніше ми писали про те, що росіяни обурилися заявою президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що Москва окупувала територію Криму. Вони почали активно критикувати підтримку України з боку Туреччини, вимагаючи від Москви негайної реакції. Більш того, росіяни незадоволені тим, що Кремль відмовчується і ніяк не реагує на "удари" від Туреччини в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Ердоган одним дзвінком змусив Путіна відступити.

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