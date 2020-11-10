Президент Польщі Анджей Дуда ратифікував військову угоду з США

Згідно з угодою на території Польщі будуть дислоковані тисяча американських військових. Про це повідомляє Reuters.

Розміщення американських військових у Польщі покликане зміцнити військову присутність на східному фланзі НАТО у відповідь на зростаючу напористість Росії.

При цьому Дуда заявив, що на відносини Варшави і Вашингтона не повинні вплинути вибори в США. Він також уточнив, що всього в Польщі буде розміщено близько 5,6 тисячі американських військових.

"Виконуючи наші завдання в галузі польської політики та польсько-американських відносин, ми діємо спокійно, в тому числі ратифікуючи цю угоду, чекаючи, поки новообраний президент Сполучених Штатів принесе присягу",- сказав Дуда.

Також про відсутність зв'язку між ратифікацією військової угоди і виборами в США заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох.

Також раніше повідомлялося, що нещодавно переобраний президент Польщі Анджей Дуда став "жертвою" пранкерів, видавши цікаві думки, гадаючи, що спілкується з Генсеком ООН.

Один з пранкерів представився Генсеком ООН і запитав Дуду, як у Польщі справи з епідемією китайського вірусу. Той розповів, що ситуація знаходиться під контролем. А ось відповідь про джерело поширення приголомшила. За словами Дуди, однією з причин можуть бути українські заробітчани.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда приголомшив заявою про Росію.

Як повідомляла Politeka, США перекидають потужну військову силу до України та Польщі, заява Трампа.

Також Politeka писала, що в Польщі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.



