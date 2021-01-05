Поліцейський, якого викликали, щоб заарештувати сім'ю за крадіжку, купив їм їжі для різдвяної вечері
Випадок стався в Сомерсеті в штаті Массачусетс, передає BBC.
Метт Ліма приїхав до супермаркету, де дві жінки намагалися вкрасти продукти харчування.
Під час допиту вони зізналися, що не можуть купити багато їжі, оскільки відчувають фінансові труднощі, але їм хотілося влаштувати свято діти.
Офіцер вислухав затриманих і виписав їм ордер і заборону на вхід в магазин, але не пред'явив звинувачень. Потім поліцейський придбав для сім'ї подарунковий сертифікат на суму 250 доларів, яким вони зможуть скористатися в іншому магазині цієї ж мережі супермаркетів, щоб купити необхідне.
"Ця сім'я нагадала мені про моїх власних дітей, тому я повинен був їм допомогти. Я просто зробив те, що вважав правильним. Це не стосується мене, я просто намагався встати на їх місце і проявити трохи співчуття", - поділився поліцейський.
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