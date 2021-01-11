У Франції прямо під час гри помер футболіст Крістофер Мабулу

Крістофер Мабулу грав зі своїми друзями у футбол у неділю, 10 січня. Під час гри у нього зупинилося серце і він впав на газон. Смерть настала миттєво і ніхто не встиг йому допомогти, пише Ouest-France. Йому було лише 30 років.

Співчуття рідним і близьким Мабулу висловили колишні команди конголезця, опублікувавши відповідні пости у Twitter.

"Його родині, друзям і родичам весь клуб висловлює свої щирі співчуття. Хай упокоїться він з миром", - написали на сторінці команди Бастія в Twitter.

Мабулу починав свою кар'єру в команді Шатору. Згодом він виступав за Бастію в Лізі 1. Крістофер провів 29 матчів у французькій Лізі 1 (Вищий дивізіон) і 58 – у Лізі 2. У матчі проти Марселя він оформив дубль, а сама гра закінчилася внічию 3:3.

Всього на його рахунку 120 поєдинків у професіоналах, в яких Мабулу забив 18 голів і віддав 7 результативних передач.

Також в його кар'єрі був грецький Яніна, куди він відправився після важкої травми. Після цього у Франції він виступав за Нансі.

Його звали в національну збірну Конго, але спочатку у нього були проблеми з документами, а потім Крістофер все ж приїхав в розташування команди, але так і не вийшов на поле під час відбіркового матчу на Кубок африканських націй в 2018 році.

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