Раптово помер радянський актор і заслужений артист Росії Станіслав Сальников - про це повідомив у соцмережах його друг художник Валерій Блохін.

Він уточнив, що Станіслав Сальников прекрасно себе почував, і ніщо не віщувало біди, але зараження COVID-19 стало фатальним. Організм актора не витримав ускладнень, викликаних недугою.

У театрі, де багато років працював Сальников, сумують. Актора там називають видатним, яскравим і самобутнім артистом. Багато років Станіслав Гаврилович віддав служінню сцені, тисячі глядачів пам'ятають безліч вражаючих образів, створених артистом.

Станіслав Сальников грав на сценах в Центральному театрі Радянської Армії, ТЮГу Алма-Ати, обласному театрі драми Усть-Каменогорська, в Російському театрі драми міста Чебоксари. А з 1990 року став одним з провідних майстрів сцени Краснодарського академічного театру драми.

Кіно теж Станіслав Сальников не обходив стороною. За всю свою творчу кар'єру Станіслав Гаврилович знявся в 26 фільмах, серед яких "Конвалія сріблястий", "Лихач", "Спаська", серіали "Марш Турецького" (четвертий сезон), "Шукач", "Морський патруль", "Боєць" та інші.

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