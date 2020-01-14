Україна друга в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань.

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, в Україні близько мільйона людей хворіють на рак. Щороку від цієї хвороби помирає близько 90 тис. українців, у тому числі люди працездатного віку. Рак вражає кожну шосту українку і кожного четвертого українця.

За темпами поширення цієї хвороби наша країна сьогодні займає друге місце в Європі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2020 році близько 200 тис. українців діагностують у себе рак.

Як відомо, багато видів раку лікуються, якщо їх виявити на ранній стадії. Щоб це зробити, потрібно не тільки дбайливо ставитися до свого здоров'я, але і виявляти увагу до свого тіла і симптомів, які можуть свідчити про хвороби. За словами німецьких медиків, є п'ять основних ознак раку, які ні в якому разі не можна ігнорувати.

1. Кашель. Якщо вас мучить тривалий кашель, не пов'язаний із застудою або алергією, потрібно пройти обстеження, щоб виключити рак легенів.

2. Печія. У здорової людини не повинно бути постійною печії. Вона може з'являтися зрідка через стрес або занадто жирну їжу. Якщо печія постійна, це може бути ознакою раку горла та гортані.

3. Шкірний свербіж. Якщо ви помічаєте шкірний свербіж в районі родимки, потрібно відразу звернутися до лікаря. Це може бути ознакою різних видів раку – починаючи від раку печінки, закінчуючи раком яєчників і легень. Показово, що свербіж може проявлятися без висипу або кропив'янки.

4. Кров у калі. У віці після 50 років підвищений ризик захворіти на рак кишечника.

5. Збільшені лімфатичні вузли протягом довгого часу можуть бути ознакою лімфоми.

Медики також нагадують, що близько 30% випадків раку спровоковані зайвою вагою, низьким рівнем споживання овочів, відсутністю фізичної активності, курінням і вживанням алкоголю.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили ознаки ранньої смерті.

Нагадаємо, що медики вперше розповіли, як визначити рак по пальцях.

Також Politeka писала, що вчені виявили продукт, який призводить до раку.