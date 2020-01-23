Дієтолог і експерт по тестуванню продуктів розповіли, з чого складаються популярні кавові стіки «3 в 1».

Докладний огляд кавових напоїв, що продаються на українському ринку, керівник відділу тестувань Центру експертиз «Тест» Ніна Кільдій і дієтолог Світлана Фус, надали в коментарі Ехргеѕ.online.

За словами фахівців, більшу частину розчинної кави виробляють з робусти. Для виробництва популярних стіків «3 в 1» рідко використовують сублімовану каву, яка має аромат і хороші смакові якості. Як правило, в таких стіках всього 6-13% кави. Це означає, що кофеїну в них всього 0,1-0,3%. Тому такі напої не здатні добре підбадьорити людину.

Зате в кавових стіках в надлишку цукор. За словами Ніни Кільдій, цукор у складі цього продукту переважає. Це приблизно 50% від усього складу. Крім цукру в складі стіка нерідко буває стевія і штучні підсолоджувачі. А вони в 100-200 разів солодші цукру.

Справжні вершки в стіки не додають. Це, як правило, замінники рослинного походження, споживання яких призводить до закупорювання судин. Крім цього, у складі стіків багато ароматизаторів, емульгаторів, стабілізаторів і інших добавок, які шкодять організму.

Світлана Фус зазначає, що каву в стіках не варто вживати людям, що страждають від цукрового діабету.

«Та дітям до семи років через велику кількість синтетичних харчових добавок, які можуть викликати алергічну реакцію», - зазначила дієтолог.

Також фахівець додала, що регулярне споживання кави в стіках може негативно позначитися на роботі печінки.

Експерти радять віддавати перевагу натуральній заварній каві і вкрай рідко купувати розчинні напої, особливо, з великим вмістом цукру.

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