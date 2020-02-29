Авторитетний український лікар Євген Комаровський розкрив головну небезпеку чхання

Відповідний пост доктор опублікував у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Комаровський нагадав батькам, що кашель - найінтенсивний спосіб поширення інфекції повітряно-крапельним шляхом.

"Саме при чханні виникають ідеальні умови для розсіювання крапель слизу в просторі, осідання цих крапель на побутових предметах, меблів. Активно чихаюча дитина з особливо непорушеним загальним станом - чудовий і дуже ефективний спосіб заразити протягом одного днями всіх дитсадівських одногрупників", - пояснив авторитетний лікар.

За словами Євгена Комаровського, батькам потрібно з самого раннього дитинства навчати дітей навичкам прикривання рота і носа при чханні.

Більш того, він звертає увагу на те, що прикривати рот і ніс не означає їх "перекривати".

"Останнє спостерігається дуже часто - відчувши наближення чхання, конкретний суб'єкт стискає ніздрі і закриває рот. Як наслідок - пил, слиз, місцеві подразники, які і стали першопричиною чхання, відірвавшись від слизової оболонки, рухаються туди, де створюється знижений тиск. Інтенсивний потік повітря для того і робиться, щоб вивести заважають частинки за межі дихальних шляхів. Але вихід перекрито, куди ж діватися? В кращому випадку - струмінь повітря повертається в носоглотку, в гіршому - потрапляє в пазухи носа і євстахієву трубу, багато разів підвищуючи ризик розвитку синуситу, евстахеита, отиту", - резюмував Комаровський у своєму Instagram.

Як повідомлялося раніше, доктор Комаровський розповів батькам про серйозної інфекції, яка викликає одну з хвороб «брудних рук».

Комаровський звернув увагу своєї аудиторії в Instagram на дуже важку інфекцію. Мова в новій публікації доктора Комаровського йшла про так званий коронавірус.

Ця патологічна субстанція веде до розвитку гострої кишкової інфекції, яка іноді вкрай важко переноситься дітьми, нерідко укладаючи їх в реанімаційні відділення. Механізм передачі цієї інфекції — фекально-оральний. Хоча лікар зазначив, що не виключається і респіраторний шлях передачі, тобто по повітрю.

Нагадаємо, Комаровський розповів, як правильно організувати подорож з дитиною.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, коли дитина сам може стригти нігті.

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