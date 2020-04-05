Доктор Євген Комаровський поділився цікавою думкою про читання

Відповідний пост був розміщений в Instagram лікаря, пише Politeka.net.

У публікації йдеться, що в епоху електронних технологій, книгам приділяється все менше часу. У пості стверджується - сучасна молодь навіть не читає книги зі шкільної програми, як їм вдається закінчити навчальні заклади - незрозуміло.

Крім того, книги з домашніх бібліотек зараз знаходяться на дачах, а нові інтер'єри не передбачають місць для творів.

Однак при цьому варто пам'ятати, що книга - розвиває фантазію, світогляд і творчість. Крім того, книги тренують пам'ять, дозволяють аналізувати інформацію та інше.

Покладатися на інтернет - небезпечно, адже, читаючи відбувається процес навчання, а поверхневий аналіз з мережі може призвести до помилки.

Тому для розвитку дітей використовують книги, якими обов'язково треба забезпечувати.

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів про регідратаційну терапію (заповнення втрат рідини за допомогою пиття) для дитини.

"Засоби для пероральної регідратації — це ліки (як правило, порошки), до складу яких входять необхідні організму натрій, калій, хлор та інші речовини в спеціально підібраних пропорціях і концентраціях. Перед вживанням порошок розчиняється в певній кількості води - виходить розчин, який дитина п'є", - поділився лікар.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський настійно рекомендував приділяти кілька годин в тиждень тільки собі, а чоловік та інші родичі повинні забезпечити цю можливість.

Як тільки мама почне приділяти час собі, то стрес пропаде, а взаємовідносини між батьками налагодяться.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

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