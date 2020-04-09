Популярний український педіатр Євген Комаровський розповів, як правильно застосовувати ліки, які є вдома практично у всіх українців

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Комаровський опублікував таблицю з докладним описом і інструкцією із застосування парацетамолу, який застосовують при болях і підвищеній температурі.

Лікар зазначив, що оптимальна доза парацетамолу для дітей становить 10-15 мг на 1 кг ваги дитини. Повторно давати ліки можна не раніше, ніж через 4 години після першого прийому. Дітям до 6 років не радять давати ліки більше 3 днів, а дітям старше 6 років – не більше 5 днів.

Крім цього, Комаровський зазначив, що ефект більш тривалий, якщо застосовувати парацетамол у свічках. Вони діють повільніше, ніж сиропи і пігулки, але довше будуть збивати температуру.

В коментарях до посту традиційно розгорнулася дискусія з приводу препарату.

«Парацетамол це отрута, дивно від доктора Комаровського не очікував таке прочитати», «Скоро всі з розуму зійдуть від самоізоляції, про які-небудь антидепресанти треба б розповісти. Крім вина, що порадите?», «Ще тепер його потрібно знайти десь, ні в одній аптеці його немає, люди їм харчуються чи що», «Ми теж рятуємося парацетамолом, тільки дитячим і у вигляді сиропу. Навіть не можу уявити, щоб ми робили без цього сиропу», - пишуть користувачі мережі.

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