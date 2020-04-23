Популярний педіатр доктор Євген Комаровський розповів, чи може молоко шкодити здоров'ю

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Комаровський відповів на запит читачів у своїй традиційній рубриці «Питання-відповіді». Шанувальник зазначив, що останнім часом багато людей відмовляються від молочних продуктів, вважаючи, що вони викликають в організмі «накопичення слизу у вигляді соплів і мокротиння».

Комаровський заявив, що такі аргументи – це дурість або спроба продати альтернативу молочним продуктам. Наприклад, соєве або мигдальне молоко, яке в рази дорожче.

«Людство благополучно дожило до 21 століття, вживаючи молоко від сільськогосподарських тварин, роблячи з нього прекрасні цінні продукти, які грають величезну роль в харчуванні дітей і дорослих», - підкреслив Комаровський.

За його словами, завжди знайдуться ті, хто буде розповідати, що всі навколо все роблять неправильно.

«Не слухайте нікого — все це новомодні казки», - підсумував лікар.

Відзначимо, що в коментарях у педіатра традиційно розділилася думка з приводу цього питання. Одні написали, що повністю згодні з доктором, і самі регулярно п'ють молоко і їдять молочні продукти. Інші стали ділитися власними історіями про те, як їх здоров'я і стан шкіри різко покращився після того, як вони відмовилися від молочки.

Нагадаємо, що лікарі б'ють на сполох, насувається нова біда, про яку попереджав Комаровський: "Мільйони дітей....".

Як повідомляла Politeka, Комаровський назвав велику небезпеку дезінфікуючих засобів: «будемо розсьорбувати довгі роки».

Також Politeka писала, що доктор Комаровський розкрив правду про популярний дезінфектор: «Може вбити все живе».