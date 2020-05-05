Доктор Євген Комаровський розкрив головні деталі, завдяки яким можна врятуватися від укусів комарів

Відповідний пост лікар розмістив у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net. У пам'ятці йдеться, що потрібно обирати одяг з довгими рукавами.

Щоб комарі не залітали в будинок, потрібно встановити москітні сітки на вікна та двері, або ж включати кондиціонери та не відкривати приміщення зовсім.

Крім того, від укусів врятують репеленти на основі ДЕТА, зміст якого не повинен перевищувати 30%. Варто пам'ятати, що треба читати інструкцію перед нанесенням на тіло.

У дворі варто міняти та виливати воду, адже саме біля неї комарі відкладають свої яйця. Тому потрібно спустошити лійки, відра, шини, квіткові горщики, декоративні ставки і так далі.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як вберегтися від укусів кліщів. На людині також повинні бути речі з довгими рукавами і брюки. Потрібно заправляти сорочку в штани, останні у свою чергу в шкарпетки, а шкарпетки - в чоботи. Крім того, людина повинна надіти шапку чи капюшон.

Від кліщів допомагають репеленти, а прогулянку треба здійснювати подалі від чагарників.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, чи варто пити курс антибіотиків для профілактики розвитку пневмонії при уханському вірусі.

Доктор Комаровський відповів наступне:

«Ні в якому разі не можна це робити! Твердження, що антибіотики мають профілактичну дію при вірусних інфекціях — один з найбільших міфів нашої медицини. Більш того, вже доведено, що антибіотики, які приймаються профілактично, не зменшують, а навпаки збільшують ймовірність бактеріальних ускладнень».

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

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