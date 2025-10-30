Общественный деятель Владислав Смирнов объяснил, что соглашение о недрах с США – это большая победа Трампа, а не Украины, начать добычу в условиях войны и без геологических исследований невозможно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Вспомните, как тогда боролся Трамп за это соглашение, как он требовал, как он давил за эти недра. Уже фактически год прошел, можно уже подытожить и сказать, что никто не планировал здесь ничего добывать, как мы увидели. Трампу требовалась большая победа в том плане, что он подписал очередное соглашение на триллионы. Ему нужны были эти слова – «на триллионы», – констатирует Владислав Смирнов.

По словам гостя программы, теперь мы видим, что никто не собирался в рамках этого соглашения нам помогать, да и сам Трамп потом в марте заявил, что Украина хочет денег, но не хочет риска, а бизнес так не работает.

«В целом это совершенно бессмысленно. Как можно что-то строить, какие-то новые карьеры или ставить скважины, которые там бы исследовали геологию? Это ведь тоже месяцы и годы. Советский Союз десятки лет тратил на исследования геологии, чтобы точно эту карту сформировать, где и что есть, какие именно залежи. Украина своих геологических разведок так и не сделала. Соответственно, мы точно не знали, где, чего и сколько у нас есть», – отмечает Владислав Смирнов.

К тому же, добавляет он, чтобы поставить скважину и начать добычу, нужно иметь защиту, потому что российские КАБы уже долетают до Херсона, почти достают до Днепра. Кроме того, продолжает общественный деятель, россия постоянно запускает в Украину «Ланцеты», «Шахеды», теперь еще и эти дроны с реактивными двигателями. Это все, подчеркивает он, просто уничтожит добычу, реализовывать соглашение о недрах с США априори невозможно в таких условиях, без достойной защиты ничего не получится.

