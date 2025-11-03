Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что власти не подготовили страну к обстрелам, поэтому сейчас мы столкнулись с пиком террора, но дальше будет легче, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Раненый зверь – самый опасный зверь. И сегодня фактически мы в такой ситуации, когда путинская россия получила ранения, уже кровит, но она мобилизуется и вкладывает все силы, здоровье, энергию, всю свою ярость и ненависть против Украины и всего цивилизованного мира. То есть, в этот момент мы должны понимать, что это пиковая точка. Если мы пройдем эту пиковую точку жесткого противостояния, дальше будет гораздо легче и войну остановить, и поставить на место идеологию рашизма во главе с международным убийцей и террористом путиным», – подчеркивает Николай Томенко.

Сегодня Украине, констатирует он, нелегко, поэтому вместо надежд на Трампа, скорый мир и выборы нужно было говорить о том, что нас ждет самая сложная холодная осень и зима, и это нужно было говорить для того, чтобы подготовиться, а не испугать население. Однако, добавляет политик, местные и центральные власти не подготовились, поэтому мы увидели после обстрелов катастрофическую ситуацию в Киеве и не только с электро- и водоснабжением.

Вместо подготовки к последствиям обстрелов, подчеркивает он, власти выделяли деньги на депутатские расходы, перекладывали плитку и сажали цветы. По мнению политика, также давно нужно было ввести мораторий на тендерные закупки по благоустройству, потому что благоустройство будет на следующий день после войны.

«Но почему я начал с россии, говоря о том, что этот тяжелый пик для Украины нужно пройти? Потому что сегодня нужно минимизировать и внутреннее противостояние, разговоры о партиях, о выборах, обо всем на свете и т.п., которые активизировались, потому что все это будет позже, потому что нужно выжить и пережить это пиковое жесткое противостояние», – заключает Николай Томенко.

