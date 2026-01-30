Політичний філософ Андрій Єрмолаєв пояснив, що за ці роки українське суспільство дійшло до потреби допустимого компромісу, щоб вирішити проблеми, які вже принесла війна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Антишоу» із Русланом Бортником.

«Весь 2025 рік у нас пройшов під гаслом пошуку миру. Нескінченні зусилля американської дипломатії, Україна з європейськими партнерами – це все топ-теми, вони не сходять у нас із ефірів, з Telegram-каналів, вони постійно у фокусі. Виник якийсь вакуум відчуття часу. Але, безперечно, ми потрапили в потік очікування, що війна закінчиться вже з якимось компромісом», – зазначає Андрій Єрмолаєв.

За його словами, з 2022 і до 2026 року ми пройшли еволюцію від очікування перемоги до компромісу в якійсь допустимій формі. А також, додає експерт, ми дійшли того, що буде тяжкий перехідний період після війни, бо побачили весь спектр проблем: мільйони поїхали, мільйони без дому, інфраструктура у катастрофічному стані, гуманітарна катастрофа.

Проте, наголошує гість програми, не треба інтерпретувати компроміс як поразку та капітуляцію, це спекулятивно, недоречно та небезпечно для суспільних настроїв. Помилкове розуміння цих речей, пояснює він, призводить до негативних, стихійних, неконструктивних реакцій, і це підриває довіру людей до можливого компромісу.

«Компроміс – це не капітуляція, а розумне рішення, у якому воюючі сторони розходяться, перестають руйнувати один одного, а питання, пов'язані з підсумками війни, знімаються з військових і йдуть в область софт сили, дипломатичного позову і в результаті в конкуренцію за уми людей, за настрої людей, які виявилися жертвами війни і на окупованих територіях. Це мистецтво софт сили після війни», – повідомить Андрій Єрмолаєв.

