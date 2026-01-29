Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, чому на переговорах 1 лютого не буде Віткоффа і Кушнера, як заявив Рубіо, і оцінив, що це означає для мирного треку, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я думаю, що Рубіо таким чином намагається пришвидшити події, виходячи із того, що у США цього року проміжні вибори. Як свідчать опитування, виборці MAGA все активніше вважають, що Америці потрібен зовнішньополітичний успіх і перемога у війні чи то над Іраном, чи то над Гренландією, чи то над Кубою. Вочевидь, Трамп оживив своїх виборців викраденням Мадуро, вони хочуть продовження. США потрібен зовнішньополітичний успіх, причому швидкий. І тому Рубіо робить заяви, щоби таким чином сказати: «Думайте швидше, а то США взагалі у перспективі можуть і не з'явитися у процесі». Хоча США у процесі будуть, вони не виходять з нього, інакше б Рубіо не говорив про підтримку гарантій безпеки», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, підкреслює він, стратегічно США не потрібне посилення росії і Китаю через провал в Україні, через прихід до влади тут проросійських політиків, як у Грузії, через подальшу дестабілізацію Європи, через витіснення американських інтересів. Та й для Китаю, констатує експерт, Тайвань – це лише завершення громадянської війни, ціль – суходільна імперія, звідси і «Один пояс, один шлях», США це розуміють.

Отож, констатує він, США намагаються зависити плану і тиснути своїм можливим виходом із перемовного процесу, аби прискорити його, аби показати, що є перспективи, що треба говорити з росіянами.

«Тому чекаємо і спостерігаємо за 1 лютим. Все ще може змінитися, можуть поїхати ще американські представники. А якщо не поїдуть Віткофф і Кушнер, то наші представники будуть виходити із ситуації, яка складається. Це не означає, що українська позиція якимось чином змінюється. Вона і надалі виходить із того, що має бути безпека, а потім – усі наступні пункти», – підсумовує Олександр Мусієнко.

