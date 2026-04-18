Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що світ так боїться росію і не чіпає її за агресію проти України тому, що на карті Меркатора вона є величезною, але це не так, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Міністр закордонних справ Того, розповідає експерт, закликав ООН відмовитися від нинішньої карти світу, бо вона зроблена в проєкції Меркатора, яка спотворює розміри країн, тобто чим ближче ти до північного полюса, тим більшим виглядаєш, хоча це не так. Сам Міністр закордонних справ Того, продовжує він, аргументував це тим, що Африка виглядає на такій карті надто маленькою, тому до неї мало уваги, але насправді вона дуже велика. На думку експерта, з цим треба погодитись, це вигідно й Україні.

«У цьому секрет того, що треба робити з російською федерацією. Треба пояснити іншим країнам, що росія не така вже й страшна, що вона маленька відносно країна. Площа росії вдвічі менша, ніж площа Африки. Ви бачили на карті росію? Так от вона двічі в Африці поміститься, якщо по-чесному все це спроєктувати. Але це спотворення Меркатора дало відчуття, що росія величезна, дрімуча і непереможна. Ну, дрімуча – так. Але що вона непереможна…», – пояснює Михайло Шейтельман.

Саме тому, констатує експерт, по Ірану завдаються удари, щоб він, не дай Боже, не обзавівся ядерною зброєю і ні на кого не напав, а по росії, яка вже напала на Україну та загрожує Європі, ніхто, крім нас, бити не наважується.

«Міністр закордонної справи Тога хоче показати, що Африка велика, а ми маємо довести, що росія таки маленька, інакше важко нам боротися. Адже задумайтеся, що нас із європейцями більше 500 млн. Що там росія? У неї 100 з чимось лише. А якщо з європейцями, американцями, канадцями та австралійцями, то нас уже мільярд, а у них 100 з невеликим мільйонів. І хто тут велика держава? Тому, коли вони побачать справжню проєкцію, то зрозуміють, що росію можна атакувати і не треба більше її терпіти», – підсумовує Михайло Шейтельман.

