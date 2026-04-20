Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що теракт у Києві – це вже не російські ракети, а буквально сусід зі зброєю, і оцінив, як Україна може протидіяти таким загрозам, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Жахливі події у київському супермаркеті «Велмарт». Вони б і в мирний час були страшними, але у воєнний, чесно, удвічі, якщо не втричі. Люди, які вижили під російськими бомбами та ракетами, гинуть від руки сусіда, який просто збожеволів, взяв гвинтівку і пішов вбивати. Ще й спалив власну квартиру, там загинула дитина. Потім вийшов вбивати на вулицю, до супермаркету, взяв заручників, не вів жодних переговорів, не висував жодних вимог. Класичний теракт. Схоже на терориста-самогубця», – наголошує Михайло Шейтельман.

В Ізраїлі, розповідає він, таке бувало, на жаль, часто, на вулицю виходили палестинські терористи зі зброєю, стріляли в людей. І тоді їх зупиняли, продовжує експерт, зазвичай випадкові перехожі, бо в Ізраїлі кожен десятий має зброю, солдати виходять у звільнення зі зброєю, а потім ліквідують терористів.

«Я думаю, подробиць ще буде мільйон. Поки що тільки жах. У країні, що воює, всі й так у страшному стресі, всім і так страшно реально ходити вулицями, бо тривога по кілька разів на день, а тепер буде страшно ще й ходити в супермаркет, просто у публічне місце, бо ось такі терористи з'явилися. Чи пов'язаний він із російською федерацією? Чи росіяни його прислали спеціально влаштувати цей теракт як терориста-самогубця? Не знаю. Зараз нехай слідчі органи це встановлять, дізнаємось», – коментує Михайло Шейтельман.

Але ось у Facebook, розповідає експерт, виявляється, цей терорист публікував із 2016 року ще антиукраїнські та антисемітські пости, закликав до силової зачистки суспільства.

