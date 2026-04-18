Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що Україна взяла під дроновий контроль логістику рф під окупованим Донецьком і полює на все, що рухається цими шляхами, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Щодо логістики є дуже хороші новини з точки зору нашої технологічної спроможності і блокування ворога. Це дуже важливо. Наші мідлстрайки, наші удари в оперативну глибину на окупованих територіях – це параліч російської логістики і їхнє виснаження. І в цьому сенсі є хороші новини. «Азов» заявив про взяття під дроновий контроль всіх логістичних шляхів росіян під Донецьком», – зазначає Олександр Мусієнко.

Відтепер, констатує він, знищуватимуть всі цілі, які рухатимуться цими напрямками, і це чудово, тут можна лише подякувати нашим бійцям, адже оператори дронів буквально полюють на російську логістику в дальній операційній зоні.

«Це свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору. Я би додав, що це свідчить про розвиток наших спроможностей і можливостей. І для окупантів це дуже погані новини, тому що це буде зменшувати наступальні можливості рф», – стверджує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, удари по оперативній глибині на 30-120 км, по логістиці, безпосередньо по пересуванню сил ворога і вглиб по військових об’єктах на території росії – це єдиний ланцюг, який уже дає результати.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Україні потрібна свою система ППО проти російської балістики.

Також Politeka писала про те, що Старіков розповів про особливості війн перехідного періоду: дешеві засоби враження проти винищувачів.