Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що американці підозрюють Трампа у психічних відхиленнях, і це вписується в картину того, як він береться за міжнародну справу і одразу про неї забуває, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як повідомляє Fox News, розповідає експерт, 55% зареєстрованих виборців заявили, що Трампу не вистачає психічного здоров'я для ефективного виконання обов’язків глави держави. І цей показник, наголошує він, зріс на 7% порівняно з моментом обрання.

«Трамп усі історії починає і жодну не закінчує. Ви помітили, як у нього всі історії буквально розчиняються? Ось це ознака психічного нездоров'я, коли людина не здатна контролювати розпочаті справи, які ж самі розпочала. Я думаю, що він забуває, що у нього там перемир'я, там, навпаки, війна», – підкреслює Михайло Шейтельман.

Наприклад, зазначає експерт, Куба, якій Трамп спочатку оголосив блокаду і про яку потім забув. Ця тема, констатує він, узагалі розчинилася в повітрі, як і тема мирних переговорів між Україною та Росією, адже Віткофф і Кушнер же збиралися нас мирити, але тепер цим зовсім не займаються.

«Зник візит до Китаю. Ви ж пам'ятаєте, візит до Китаю було призначено конкретно, була дата з 29 березня до 1 квітня. Він був перенесений на прохання Трампа. Трамп про це офіційно сказав, що зараз війна, треба перенести на 15 травня. Ось ви вірите, що за 3 тижні Трамп опиниться у Китаї? Я дуже сумніваюся. Поки що не може долетіти до Пакистану, не те, що до Китаю. Я дуже сумніваюся, що Трамп опиниться у Китаї 15 травня. Склалася ситуація не так, що ця зустріч може виявитися вирішальною, зокрема для нашої війни, а її взагалі не відбулося. У Європі вже побоюються, що Трамп не приїде на саміт G7, а згодом не приїде на саміт НАТО. Ну, тому що типу яке там НАТО? І ось всі історії саморозчиняються і саморозвалюються у руках у Трампа», – підсумовує Михайло Шейтельман.

