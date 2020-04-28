«Самоизоляция – это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь». (с) Робинзон Крузо
Люся слишком поздно поняла, что в ЗАГСе она получила не только свидетельство о браке, но и еще одну трудовую книжку.
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- Ребята, а кто кем хочет стать после окончания карантина?
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Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
Новая любовница Остапчука показала топ горячих фото в крошечных бикини: "Какая же она..."
Нехватка денег в бюджете, Кабмин принял решение: что теперь будет с пособиями и выплатами
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Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?».
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- А вот помню, когда я совсем маленький был, люди не в скафандрах, а в масках ходили, а самые храбрые без масок, и все здоровались за руку.
- Ну, дед, ты совсем загнался! Еще скажи, что гуляли, где хотели, и при встрече обнимались и целовались!
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- Дорогой, я без трусиков.
- Маша, ну хватит уже об этом! Скоро работу найду, купим тебе всё.
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Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что нельзя улыбаться в грозу.
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- Перестаньте мне тыкать!
- Но мы ведь уже выпили на брудершафт.
- Да, но вилкой реально больно!
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Во время эпидемии коронавируса граждане моют руки, а власть - умывает.
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Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро.
Напомним, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами.
Как сообщала Politeka, Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.