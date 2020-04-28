«Самоизоляция – это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь». (с) Робинзон Крузо

Люся слишком поздно поняла, что в ЗАГСе она получила не только свидетельство о браке, но и еще одну трудовую книжку.

***

- Ребята, а кто кем хочет стать после окончания карантина?

***

Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?».

***

Рыльце в пушку?

Клиника лазерной эпиляции поможет вам решить эту проблему!

Наш телефон…

***

- А вот помню, когда я совсем маленький был, люди не в скафандрах, а в масках ходили, а самые храбрые без масок, и все здоровались за руку.

- Ну, дед, ты совсем загнался! Еще скажи, что гуляли, где хотели, и при встрече обнимались и целовались!

***

- Дорогой, я без трусиков.

- Маша, ну хватит уже об этом! Скоро работу найду, купим тебе всё.

***

Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что нельзя улыбаться в грозу.

***

- Перестаньте мне тыкать!

- Но мы ведь уже выпили на брудершафт.

- Да, но вилкой реально больно!

***

Во время эпидемии коронавируса граждане моют руки, а власть - умывает.

***

Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро.

Напомним, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами.

Как сообщала Politeka, Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.