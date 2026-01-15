Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що Каспійське море не можна використовувати для агресії, тому треба топити всі кораблі зі зброєю, які йдуть ним до росії, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«У Каспійському морі тоне іранський суховантаж, який ходить тим самим маршрутом, що й судна-перевізники зброї з Ірану до росії. Суховантажне судно з жовтня 2024 по грудень 2025 року 20 разів заходило у порти Астрахані, Махачкали та Азова. Судно заходило туди з іранських портів. Наразі суховантаж виконував черговий рейс до Астрахані», – розповідає Олександр Мусієнко.

Ймовірно, зазначає експерт, судно було з вантажем, тобто є втрати, адже Іран, попри акції протесту, здійснює поставки до росії, він послідовно підтримує путінський режим. На його думку, це все не просто так, ймовірно, відбувся вибух у машинному відділенні або щось подібне, що траплялось уже з різними кораблями раніше.

«Дійсно треба бити по російських кораблях, особливо тих, які задіяні в перевезенні зброї. Очевидно, наші Сили оборони та безпеки, наші спецслужби добираються до Каспію. Якщо там було відносно спокійно ворогу, то зараз буде неспокійно. І те, що тоне цей суховантаж, – цьому свідчення», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Також, стверджує він, хтось має нарешті змусити росію та інші прикаспійські держави виконувати договір про спільне використання Каспійського моря, який, до речі, активно лобіював і просував путін. У цьому договорі, розповідає експерт, зазначено, що жодна з прикаспійських держав, які підписали угоду, не мають права використовувати Каспійське море для агресії проти третьої держави, отже, росія її порушила, що також є неповагою до інших країн-підписантів.

