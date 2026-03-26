Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів про результати удару Сил оборони України по порту в Усть-Лузі і оцінив, які збитки це принесло росії.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, приємно, коли прогнози збувається, адже Сили оборони завдали удару по Усть-Лузі, порт продовжує палати, ці світлини облетіли весь світ. До того ж, додає він, вражено криголам ФСБ «Пурга», він був серйозно пошкоджений і пішов фактично на дно.

«росія використовувала цей катер для того, щоби прокладати маршрути, фарватерну лінію. Якраз із минулої зими у Балтійському морі фіксувалися погані погодні умови, було намерзання, крига. І тому їм, звичайно, кожен криголам потрібен. Але його було вражено», – пояснює Олександр Мусієнко.

Експорт нафти та газу через порт в Усть-Лузі, зазначає експерт, зупинено. Очевидно, констатує він, росіяни будуть намагатися відновлювати його роботу, але на це потрібен час, на це потрібні кошти, а тим часом вони зазнають збитків через те, що вчасно не виконують поставки, а ще зазнають збитків на відновленні.

«Але ж хто сказав, що це останній удар Сил оборони по Усть-Лузі, Приморську або Новоросійську? Тіньовому флоту не має бути життя ні в Чорному, ні в Середземному, ні в Балтійському морях. На це буде спрямована діяльність Сил оборони України», – підсумовує Олександр Мусієнко.

