Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що удари по експорту нафти можуть змусити кремль піти на енергетичне перемир’я, а посередниками можуть бути арабські країни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, українські удари фактично вивели з ладу близько 60% потужностей порту Усть-Луга з експорту нафти, а також зазначив, що партнери розпитували Україну про удари. Україна припинить ці удари лише у разі припинення російських ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

«60% експорту нафти – це просто прорив. Це клас. Скільки я казав, що треба бити по Усть-Лузі, Приморську і Новоросійську. Це фактично та голка, яка несе смерть Кощію. Тобто ми намацали те, що дуже затратно для росії, що для них відчутно і що їм приносить досить серйозні проблеми – експорт нафти. Не тільки її видобуток і переробка, а саме експорт. Безумовно, це буде приносити результати надалі. 60% паралізовано, але це не межа. Робота буде тривати», – коментує Олександр Мусієнко.

А щодо розпитувань партнерів, міркує він, то ми чекали, скільки часу пройде, поки США не почнуть давати поради чи висловлювати побажання, щоб Україна припинила удари по російському експорту нафти. Ймовірно, зазначає експерт, зараз це якраз могло і статись.

«Але як ще могли звертатись, зокрема, із Близького Сходу? Нагадаю, що країни Близького Сходу часто були посередниками з обміну полоненими, зі звільнення наших людей з російської неволі. Можливо, зараз вони будуть обговорювати з росією імовірність припинення ударів, тобто енергетичне перемир'я. Плюс для нас у чому? Ми зможемо відновитись до опалювального сезону, відновлювати наш видобуток газу, по якому б'є ворог. А найголовнішою гарантією дотримання цього перемир'я є саме те, що ми дістаємо до ключових експортних можливостей рф. Якщо вони порушать перемир’я, ми завдамо ще більше ударів, відповідь буде дуже потужна», – підсумовує Олександр Мусієнко.

