Гучний скандал навколо нібито «раптового переведення» з Києва військовослужбовця Держприкордонслужби, який здійняла художниця Зінаїда Кубар, вщух так же швидко, як і починався. Що може свідчити про те, що задум художниці вдався, і ніякого переведення військового, який роками сидить без ротації в столиці, не відбулося.



Як повідомляє сайт Аргумент, про це пише в своєму ФБ політолог Марʼян Ощановський.

Ощановський нагадав, що на початку грудня 51-річна художниця Зінаїда Кубар розпочала активну кампанію в соцмережах та ЗМІ на захист свого «коханого» - 24-річного сержанта прикордонних військ Владислава Шевченка. За словами художниці, його «раптово, без її присутності та запиту переводять до іншого підрозділу». «Рішення приймалося на самому верху», тоді як «коханий нікуди не думав переводитися».

«При цьому Зінаїда звинуватила в змові проти свого сержанта керівництво Держприкордонслужби України. Воно з того часу вже встигло змінитися. Але де нині служить сержант Шевченко? Судячи з того, що Зіна мовчить, у нього і у неї все гаразд», - зауважив політолог.

При цьому, Владислав Шевченко проходив службу в Бориспільському прикордонному загоні водієм. І всі ротації його оминули. За роки повномасштабної війни не те що до фронту, ближче до кордону з Києва «прикордонник» не переміщався. Що, на думку Ощановського, зайвий раз свідчить про «особливі» обставини служби молодого обранця художниці.





Як виявилося, Владислава насправді збиралися переводити на службу з Києва до Одеси. «Складно назвати це «бойовою ротацією».

Сам Владислав – вчорашній хлопчик з «неблагополучної сім'ї». Зрозуміло, що відома і заможна пасія, яка вдвічі старша за нього, грає тут першу скрипку», - резюмував він, висловивши подив, як художниці вдалося і вдається далі утримувати свого «коханого» 4 роки війни на службі у Києві, подалі від фронту.