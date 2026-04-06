Почесний консул України в Домініканській Республіці Вікторія Якимова видалила всі дописи на своїй сторінці у Facebook та закрила доступ до сторінки в Instagram.

Офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці було відкрито в місті Ла Романа 21 березня. Почесною консулкою призначили одеситку Вікторію Якимову. ЗМІ звернули увагу на стрімкий карʼєрний злет Якимової.

До того, як стати очільником почесного консульства одеситка професійно займалася моделінгом. Зокрема вона публікувала у своїх соцмережах відверті знімки з фотосесій. Крім того мережу обурили знімки Якимової у кокошнику, які вона опублікувала у 2022 році.

Як зазначають ЗМІ, у березні 2023 року майбутня консулка висловлювалася про те що закриття офісу Google у росії матиме негативні наслідки.

Після шквалу негативу Якимова видалила всі дописи у Facebook, а також обмежила доступ до сторінки у Instagram. Очевидно таким чином нова почесна консулка намагається підчистити «хвости» і зменшити хвилю хейту.

Попри це на аватарці Якимова залишила фото з часів моделінгу з фотосесії у відвертому образі поліцейської.

Слід зауважити, що поки на сторінках почесної консулки немає жодних дописів про ситуацію на дипломатичному фронті.