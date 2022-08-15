Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица и победительница шоу "Евровидения", где спела песню 1944. А недавно артистка участвовала в "Танцях з зірками", но довольно быстро вылетела из проекта. А после начала войны Джамала уехала в Европу, где выступала на концертах, собирая деньги в поддержку украинцев. Сейчас певица решила пойти опять на "Танці з зірками", но только уже польские. Партнером Джамалы на проекте стал Яцек Ешке. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась фотографией, где позировала со своим польским партнером. Звезда прижалась к Яцеку и улыбнулась, пока он делал селфи. Как можно понять, пара тренировалась в спортзале.
"А будет выходной?", - подписала Джамала и добавила время публикации - 17:11.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Нанесен мощный удар по базе ЧВК "Вагнер", среди жертв может быть близкий соратник путина: первые подробности
"Первый шаг к бунту": как визовые ограничения повлияли на россиян
Тринчер в трендовом купальнике похвасталась веселыми выходными на природе: "И это лучше всего"
Судья "Співають всі" Приходько жестко подколола Арестовича: "Прошел битву за Константинополь..."
Напомним, Джамала посвятила новый хит соседним странам, которые приютили украинцев
А еще Politeka сообщала, что Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами"
Также Politeka сообщала, что Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками"