Певица Джамала показала фотографию, где была в объятиях своего польского партнера по "Танцям з зірками", опубликовав ее в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица и победительница шоу "Евровидения", где спела песню 1944. А недавно артистка участвовала в "Танцях з зірками", но довольно быстро вылетела из проекта. А после начала войны Джамала уехала в Европу, где выступала на концертах, собирая деньги в поддержку украинцев. Сейчас певица решила пойти опять на "Танці з зірками", но только уже польские. Партнером Джамалы на проекте стал Яцек Ешке. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фотографией, где позировала со своим польским партнером. Звезда прижалась к Яцеку и улыбнулась, пока он делал селфи. Как можно понять, пара тренировалась в спортзале.

"А будет выходной?", - подписала Джамала и добавила время публикации - 17:11.

Напомним, Джамала посвятила новый хит соседним странам, которые приютили украинцев

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