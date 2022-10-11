Известная актриса Мила Кунис призналась, что ее дочь очень горда иметь украинские корни.

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая замужем за актером Эштоном Кутчером и вместе с ним воспитывает двоих детей, рассказала, как старшая дочь отреагировала на войну в Украине и свои украинские корни.

В подкасте телеведущего Джоша Хоровица Happy Sad Confused Мила призналась, что у нее состоялся разговор с 8-летней дочкой Вайатт Изабель. Девочка спросила у матери о войне, затем спросила, действительно ее мама – украинка, а затем догадалась, что и она сама наполовину украинка.

"Она была так горда, это был такой момент. У меня слезы наворачиваются", - рассказала Кунис.

Фрагмент этого подкаста опубликовали на странице программы "ЖВЛ" в Instagram, и написали: "Голливудская актриса Мила Кунис расплакалась, рассказывая о реакции дочери на полномасштабную войну в Украине. В подкасте телеведущего Джоша Хоровица Happy Sad Confused артистка призналась, что 8-летняя Вайатт Изабель гордится тем, что ее мама из Украины".

Отметим, что с начала войны Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер поддержали Украину, причем, не только на словах, но и делом. Голливудская пара инициировала благотворительную акцию, в рамках которой было собрано около 45 миллионов долларов, которые направили для помощи украинцам.

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